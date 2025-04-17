В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий

Мадридский «Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Подопечные Карло Анчелотти дважды уступили английскому «Арсеналу» – 0:3 и 1:2.

Испанская пресса раскритиковала всех игроков «сливочных», кроме голкипера Тибо Куртуа. Журналисты считают, что бельгиец сделал все возможное, чтобы команда не пропустила больше и счет не стал разгромным.

«Это была ужасная игра от футболистов «Реала», которые даже не приблизились к тому, чтобы переломить ход поединка. Единственный футболист, к которому не может быть претензий – Куртуа.

Он несколько раз спасал клуб от пропущенных мячей, а также отбил пенальти в исполнении соперника. Тибо ничего не мог сделать в эпизодах с пропущенными голами», – считают в Испании.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа раскритиковал своих одноклубников после поражения на Сантьяго Бернабеу.