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  4. В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 08:17 |
2398
0

В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий

Тибо Куртуа сделал все возможное, чтобы счет не стал разгромным

17 апреля 2025, 08:17 |
2398
0
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Подопечные Карло Анчелотти дважды уступили английскому «Арсеналу» – 0:3 и 1:2.

Испанская пресса раскритиковала всех игроков «сливочных», кроме голкипера Тибо Куртуа. Журналисты считают, что бельгиец сделал все возможное, чтобы команда не пропустила больше и счет не стал разгромным.

«Это была ужасная игра от футболистов «Реала», которые даже не приблизились к тому, чтобы переломить ход поединка. Единственный футболист, к которому не может быть претензий – Куртуа.

Он несколько раз спасал клуб от пропущенных мячей, а также отбил пенальти в исполнении соперника. Тибо ничего не мог сделать в эпизодах с пропущенными голами», – считают в Испании.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа раскритиковал своих одноклубников после поражения на Сантьяго Бернабеу.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Тибо Куртуа
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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