В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
Тибо Куртуа сделал все возможное, чтобы счет не стал разгромным
Мадридский «Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Подопечные Карло Анчелотти дважды уступили английскому «Арсеналу» – 0:3 и 1:2.
Испанская пресса раскритиковала всех игроков «сливочных», кроме голкипера Тибо Куртуа. Журналисты считают, что бельгиец сделал все возможное, чтобы команда не пропустила больше и счет не стал разгромным.
«Это была ужасная игра от футболистов «Реала», которые даже не приблизились к тому, чтобы переломить ход поединка. Единственный футболист, к которому не может быть претензий – Куртуа.
Он несколько раз спасал клуб от пропущенных мячей, а также отбил пенальти в исполнении соперника. Тибо ничего не мог сделать в эпизодах с пропущенными голами», – считают в Испании.
Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа раскритиковал своих одноклубников после поражения на Сантьяго Бернабеу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В The Ring объявили, что Усик проведет поединок против Дюбуа
Команды доиграют матч 5-го тура, который не был сыгран до конца 1 сентября прошлого года