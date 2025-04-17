Куртуа раскритиковал своих одноклубников после вылета из Лиги чемпионов
Бельгийскому голкиперу не понравилась слишком прямолинейная игра
16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».
Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в полуфинал (общий счет – 5:2). Голкипер испанского клуба Тибо Куртуа раскритиковал своих одноклубников из-за слишком прямолинейной игры и постоянных навесов:
«Арсенал» является той командой, которая сильна в защите и прессинге. Мы делали слишком много навесов, но у нас не было футболистов, чтобы побеждать в дуэлях в воздухе. Нам нужно проанализировать наши ошибки, чтобы улучшить свою игру.
Иногда нужно быть самокритичными. У нас слишком много индивидуальных действий и мало командной игры. Нужно совершенствоваться в этом компоненте. Я хочу поблагодарить болельщиков за их веру и атмосферу на стадионе.
Нас ждет много вызовов – Ла Лига, финала Кубка Испании против «Барселоны» и Клубный чемпионат мира», – подытожил Куртуа.
20 апреля подопечные Анчелотти сыграют на «Сантьяго Бернабеу» против «Атлетика» в матче 32-го тура испанской Ла Лиги. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
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