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  4. Куртуа раскритиковал своих одноклубников после вылета из Лиги чемпионов
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 06:55 |
1561
0

Куртуа раскритиковал своих одноклубников после вылета из Лиги чемпионов

Бельгийскому голкиперу не понравилась слишком прямолинейная игра

17 апреля 2025, 06:55 |
1561
0
Куртуа раскритиковал своих одноклубников после вылета из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в полуфинал (общий счет – 5:2). Голкипер испанского клуба Тибо Куртуа раскритиковал своих одноклубников из-за слишком прямолинейной игры и постоянных навесов:

«Арсенал» является той командой, которая сильна в защите и прессинге. Мы делали слишком много навесов, но у нас не было футболистов, чтобы побеждать в дуэлях в воздухе. Нам нужно проанализировать наши ошибки, чтобы улучшить свою игру.

Иногда нужно быть самокритичными. У нас слишком много индивидуальных действий и мало командной игры. Нужно совершенствоваться в этом компоненте. Я хочу поблагодарить болельщиков за их веру и атмосферу на стадионе.

Нас ждет много вызовов – Ла Лига, финала Кубка Испании против «Барселоны» и Клубный чемпионат мира», – подытожил Куртуа.

20 апреля подопечные Анчелотти сыграют на «Сантьяго Бернабеу» против «Атлетика» в матче 32-го тура испанской Ла Лиги. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Тибо Куртуа
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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