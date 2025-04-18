Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Флорентино остался впечатлен Майлзом Льюисом-Скелли
16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
После этого матча президент «сливочных» Флорентино Перес остался впечатлен игрой левого защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли. «Реал» рассматривает подписание Льюиса-Скелли.
Кроме этого, Джуд Беллингем посоветовал руководству «Реала» рассмотреть трансфер Майлза.
В этом сезоне на счету Льюиса-Скелли 34 матча, один гол и три результативные передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский гранд попрощается с несколькими футболистами
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы