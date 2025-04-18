Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Испания
18 апреля 2025, 01:00 |
488
0

Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер

Флорентино остался впечатлен Майлзом Льюисом-Скелли

18 апреля 2025, 01:00 |
488
0
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После этого матча президент «сливочных» Флорентино Перес остался впечатлен игрой левого защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли. «Реал» рассматривает подписание Льюиса-Скелли.

Кроме этого, Джуд Беллингем посоветовал руководству «Реала» рассмотреть трансфер Майлза.

В этом сезоне на счету Льюиса-Скелли 34 матча, один гол и три результативные передачи.

По теме:
ВИДЕО. Влада Зинченко поделилась атмосферой Бернабеу. Красота
Ипсвич Таун – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФОТО. Бывшая девушка звезды Реала разделась и показала великолепную фигуру
Майлз Льюис-Скелли трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Арсенал Лондон
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
Футбол | 17 апреля 2025, 10:19 3
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов

Испанский гранд попрощается с несколькими футболистами

Манчестер Юнайтед – Лион – 5:4 OT. Футбольний хоррор. Видео голов и обзор
Футбол | 18 апреля 2025, 00:53 0
Манчестер Юнайтед – Лион – 5:4 OT. Футбольний хоррор. Видео голов и обзор
Манчестер Юнайтед – Лион – 5:4 OT. Футбольний хоррор. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы

В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
Футбол | 17.04.2025, 18:20
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Футбол | 17.04.2025, 16:11
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Футбол | 17.04.2025, 08:35
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
17.04.2025, 13:57 22
Другие виды
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
17.04.2025, 06:23 24
Футбол
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
16.04.2025, 10:41 7
Футбол
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
16.04.2025, 01:19
Бокс
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
16.04.2025, 00:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем