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  4. Реал указал легенде на дверь после болезненного фиаско в Лиге чемпионов
Испания
18 апреля 2025, 00:22 |
1020
0

Реал указал легенде на дверь после болезненного фиаско в Лиге чемпионов

Лука Модрич покинет «Реал»

18 апреля 2025, 00:22 |
1020
0
Реал указал легенде на дверь после болезненного фиаско в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Мадридский «Реал» после болезненного вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов от «Арсенала» решил распрощаться с легендой клуба.

По информации испанских СМИ, все указывает на то, что обладатель Золотого мяча 2018 Лука Модрич доигрывает всей последний сезон в Мадриде. Руководство «бланкос» готовит большую перестройку летом и не планирует продлевать контракт с Модричем.

В этом сезоне Лука отыграл за «Реал» 49 матчей, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал новым миноритарным владельцем валлийского «Суонси».

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Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Realmadridexclusivo
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