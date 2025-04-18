Реал указал легенде на дверь после болезненного фиаско в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» после болезненного вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов от «Арсенала» решил распрощаться с легендой клуба.

По информации испанских СМИ, все указывает на то, что обладатель Золотого мяча 2018 Лука Модрич доигрывает всей последний сезон в Мадриде. Руководство «бланкос» готовит большую перестройку летом и не планирует продлевать контракт с Модричем.

В этом сезоне Лука отыграл за «Реал» 49 матчей, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал новым миноритарным владельцем валлийского «Суонси».