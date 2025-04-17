Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Президент «Реала» Флорентино Перес был разочарован вылетом из Лиги чемпионов и не сдерживал эмоций после матча. Флорентино сообщил двум игрокам «Реала», что они виноваты в неудовлетворительном результате на Бернабеу.

«Вы облажались сегодня», – обратился Перес к Эдрику и Раулю Асенсио.

В полуфинале «Арсенал» сыграет против «ПСЖ».