Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Флорентино выделил Эндрика и Рауля Асенсио
16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
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Президент «Реала» Флорентино Перес был разочарован вылетом из Лиги чемпионов и не сдерживал эмоций после матча. Флорентино сообщил двум игрокам «Реала», что они виноваты в неудовлетворительном результате на Бернабеу.
«Вы облажались сегодня», – обратился Перес к Эдрику и Раулю Асенсио.
В полуфинале «Арсенал» сыграет против «ПСЖ».
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Т.е. Вини, Мбаппе, Белинген и прочие, на которых потратили сотни миллионов и они по сути ничего на поле не показали за весь матч - эти люди не виноваты? А почему не виноваты - потому что их купил Перес, а если признать их виновными, то это косвенно признаться в своей несостоятельности как президента клуба, поэтому легче валить на условного Эндрика.