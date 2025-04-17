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Испания
17 апреля 2025, 09:38 |
3083
1

Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала

Флорентино выделил Эндрика и Рауля Асенсио

17 апреля 2025, 09:38 |
3083
1
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Президент «Реала» Флорентино Перес был разочарован вылетом из Лиги чемпионов и не сдерживал эмоций после матча. Флорентино сообщил двум игрокам «Реала», что они виноваты в неудовлетворительном результате на Бернабеу.

«Вы облажались сегодня», – обратился Перес к Эдрику и Раулю Асенсио.

В полуфинале «Арсенал» сыграет против «ПСЖ».

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Флорентино Перес Эндрик Рауль Асенсио
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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NATS
Реально неадекват какой-то. Сделать виновным футболиста, который вышел на замну на 61 минуте при счете 0:0 - это сюр. 
Т.е. Вини, Мбаппе, Белинген и прочие, на которых потратили сотни миллионов и они по сути ничего на поле не показали за весь матч - эти люди не виноваты?  А почему не виноваты - потому что их купил Перес, а если признать их виновными, то это косвенно признаться в своей несостоятельности как президента клуба, поэтому легче валить на условного Эндрика.
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