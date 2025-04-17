ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилил тренерский штаб экс-игроком сборной Украины
Александр Грицай будет работать в тренерском штабе Александра Кучера
Одесский «Черноморец» официально усилил свой тренерский штаб, подписав соглашение с Александром Грицаем. Об этом сообщает пресс-служба «моряков».
Никакой официальной информации о сроках соглашения и финансовых составляющих личного контракта специалиста с клубом нет.
Александр Грицай известен украинским болельщикам по выступлениям в составе ФК Днепр, киевского Арсенала и криворожского Кривбасса. Также в активе Александра три матча за национальную сборную Украины.
В нынешнем сезоне одесский «Черноморец» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных баллов после 24 сыгранных матчей.
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