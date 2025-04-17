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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилил тренерский штаб экс-игроком сборной Украины
Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 08:18 |
403
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилил тренерский штаб экс-игроком сборной Украины

Александр Грицай будет работать в тренерском штабе Александра Кучера

17 апреля 2025, 08:18 |
403
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилил тренерский штаб экс-игроком сборной Украины
ФК Черноморец. Александр Грицай

Одесский «Черноморец» официально усилил свой тренерский штаб, подписав соглашение с Александром Грицаем. Об этом сообщает пресс-служба «моряков».

Никакой официальной информации о сроках соглашения и финансовых составляющих личного контракта специалиста с клубом нет.

Александр Грицай известен украинским болельщикам по выступлениям в составе ФК Днепр, киевского Арсенала и криворожского Кривбасса. Также в активе Александра три матча за национальную сборную Украины.

В нынешнем сезоне одесский «Черноморец» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных баллов после 24 сыгранных матчей.

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Александр Грицай Черноморец Одесса назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Кучер
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
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