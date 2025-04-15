Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 21:24 |
606
0

Черноморец обратился в Одесский ОВА

Команда «моряков» рассчитывает на поддержку болельщиков

15 апреля 2025, 21:24 |
606
0
Черноморец обратился в Одесский ОВА
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» уже не первый год вынужден проводить домашние матчи без обычного количества болельщиков. В период войны, когда Одесса часто оказывается под ракетными и дроновыми атаками, посещение стадиона по соображениям безопасности запрещено. ФК «Черноморец» ранее уже обращался за разрешением в соответствующие структуры, однако с тех пор ситуация коренным образом не изменилась.
Сейчас, когда турнирное положение одесской команды требует большой поддержки со стороны поклонников, в клубе полны надежды, что запрет на проведение матчей со зрителями будет смягчен.

Новый главный тренер «Черноморца» Александр Кучер видит необходимость возвращения болельщиков на трибуны уже на ближайший домашний матч его команды с львовским «Движением». Его инициатива нашла поддержку у руководства клуба, в результате чего генеральный директор Анатолий Мисюра обратился в Одесскую ОВА, которая сейчас уполномочена принимать соответствующие решения.

– Вопрос проведения матчей на нашей домашней арене в настоящее время является прерогативой Одесской областной военной администрации, – сказал он в комментарии Sport.ua. – Сейчас наш запрос по этому поводу находится на рассмотрении. Как в ОВА решат – так оно и будет. Если решат, что ближайший матч с «Движением» можно проводить со зрителями – значит, на трибунах появятся болельщики. Если нет – что ж, так потому и быть. В этом ответственном деле есть немало крайне важных факторов безопасности, которые следует учитывать. Впрочем, будем ждать решения.

На сегодняшний день Черноморец занимает в турнирной таблице предпоследнее, 15-е место. В его активе 18 очков.

Ранее сообщалось, что в одесском «Черноморце» планируется еще одна кадровая смена в тренерском штабе Александра Кучера.

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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