Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер

В одесском «Черноморце» планируется еще одно кадровое изменение в тренерском штабе Александра Кучера. Об этом пишет ТаТоТакое.

По информации источника, место Владислава Бурлаки, помогавшего главному тренеру в первых матчах, с большой вероятностью займет Александр Грицай.

Сообщается, что 47-летний специалист, в статусе игрока проведший три матча за сборную Украины, присутствовал на поединке 24-го тура УПЛ «Оболонь» – «Черноморец», а после игры вместе с командой отправился в Одессу.

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