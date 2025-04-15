Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Александр Грицай станет помощником Александра Кучера в расположении «моряков»
В одесском «Черноморце» планируется еще одно кадровое изменение в тренерском штабе Александра Кучера. Об этом пишет ТаТоТакое.
По информации источника, место Владислава Бурлаки, помогавшего главному тренеру в первых матчах, с большой вероятностью займет Александр Грицай.
Сообщается, что 47-летний специалист, в статусе игрока проведший три матча за сборную Украины, присутствовал на поединке 24-го тура УПЛ «Оболонь» – «Черноморец», а после игры вместе с командой отправился в Одессу.
Ранее сообщалось, что клуб УПЛ установил очередной уникальный рекорд
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