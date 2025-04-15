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  4. Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 18:06 |
777
0

Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер

Александр Грицай станет помощником Александра Кучера в расположении «моряков»

15 апреля 2025, 18:06 |
777
0
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
ФК Заря. Александр Грицай

В одесском «Черноморце» планируется еще одно кадровое изменение в тренерском штабе Александра Кучера. Об этом пишет ТаТоТакое.

По информации источника, место Владислава Бурлаки, помогавшего главному тренеру в первых матчах, с большой вероятностью займет Александр Грицай.

Сообщается, что 47-летний специалист, в статусе игрока проведший три матча за сборную Украины, присутствовал на поединке 24-го тура УПЛ «Оболонь» – «Черноморец», а после игры вместе с командой отправился в Одессу.

Ранее сообщалось, что клуб УПЛ установил очередной уникальный рекорд

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Александр Грицай Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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