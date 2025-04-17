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Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 10:57 | Обновлено 17 апреля 2025, 11:05
297
0

«Шесть финалов». Грицай пояснил, почему согласился тренировать Черноморец

Украинский специалист рад вернутся к работе

17 апреля 2025, 10:57 | Обновлено 17 апреля 2025, 11:05
297
0
«Шесть финалов». Грицай пояснил, почему согласился тренировать Черноморец
ФК Заря. Александр Грицай

Украинский специалист Александр Грицай, вошедший в тренерский штаб Александра Кучера в «Черноморце», объяснил свое решение. Тренер заявил, что у «моряков» впереди шесть финалов.

«Мы работали вместе с Александром Николаевичем в СК «Днепр-1» в сезоне 2022/23. Когда он предложил мне присоединиться к команде, я сразу согласился.

Одесса – город с огромными футбольными традициями, должны сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить Черноморец в высшем дивизионе. Впереди у нас шесть финалов. Поэтому и отношение к будущим играм соответствующее. Все понимают возложенную на них ответственность.

В клубе задачи между тренерами разделены. Я буду помогать как в тренировочном процессе, так и в плане работы с видеоматериалами, разбором соперников», – сказал Александр.

Александр Грицай известен украинским болельщикам по выступлениям в составе ФК Днепр, киевского Арсенала и криворожского Кривбасса. Также в активе Александра три матча за национальную сборную Украины.

В нынешнем сезоне одесский «Черноморец» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных баллов после 24 сыгранных матчей.

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Александр Грицай Александр Кучер Черноморец Одесса назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
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