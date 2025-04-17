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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 07:37 |
4106
1

Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ

Действующие соглашения Луки Модрича и Лукаса Васкеса истекают в конце сезона

17 апреля 2025, 07:37 |
4106
1
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в полуфинал (общий счет – 5:2).

Испанская пресса сообщила, что два футболиста испанского клуба провели свои последние матчи в Лиге чемпионов в футболке «Реала». Легендарный полузащитник Лука Модрич покинет Ла Лигу из-за действующего контракта, который истекает в конце текущего сезона.

Руководство «сливочных» опасается продлевать соглашение с хорватом из-за его возраста и опасений по поводу спада в игре.

Кроме того, летом из клуба уйдет 33-летний защитник Лукас Васкес, у которого также в июне заканчивается контракт. После матча испанец намекнул журналистам на свой уход, поблагодарив болельщиков и команду за все, что они сделали.

Подопечные Карло Анчелотти продолжат борьбу в Кубке Испании, где их ожидает финал против «Барселоны», и чемпионат, в котором «Реал» занимает второе место.

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Реал Мадрид Лукас Васкес Лука Модрич трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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Boodya
Модрич міг би й в Хорватії останній символічний сезон пограти.
Підняти популярність хорватської ліги, думаю це було б круто
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