Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в полуфинал (общий счет – 5:2).

Испанская пресса сообщила, что два футболиста испанского клуба провели свои последние матчи в Лиге чемпионов в футболке «Реала». Легендарный полузащитник Лука Модрич покинет Ла Лигу из-за действующего контракта, который истекает в конце текущего сезона.

Руководство «сливочных» опасается продлевать соглашение с хорватом из-за его возраста и опасений по поводу спада в игре.

Кроме того, летом из клуба уйдет 33-летний защитник Лукас Васкес, у которого также в июне заканчивается контракт. После матча испанец намекнул журналистам на свой уход, поблагодарив болельщиков и команду за все, что они сделали.

Подопечные Карло Анчелотти продолжат борьбу в Кубке Испании, где их ожидает финал против «Барселоны», и чемпионат, в котором «Реал» занимает второе место.