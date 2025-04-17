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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 07:21 | Обновлено 17 апреля 2025, 07:32
2695
0

«Решил сделать ставку». Артета позвонил Гвардиоле перед полуфиналом ЛЧ

Главный тренер рассказал о своем разговоре с наставником «Манчестер Сити»

17 апреля 2025, 07:21 | Обновлено 17 апреля 2025, 07:32
2695
0
«Решил сделать ставку». Артета позвонил Гвардиоле перед полуфиналом ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

16 апреля в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». «Канониры» пробились в следующий раунд, одолев соперника на «Сантьяго Бернабеу» (2:1, общий счет – 5:1).

На пресс-конференции после этого поединка главный тренер английского клуба Микель Артета признался, что звонил своему коллеге Пепу Гвардиоле из «Манчестер Сити»:

«Я позвонил ему утром, перед матчем с «Реалом», потому что нахожусь здесь благодаря Гвардиоле. Как игрок и как тренер он был для меня источником вдохновения, и именно Пеп решил сделать ставку на меня. Благодаря ему я стал начал работать вторым тренером.

Я прожил с ним в «Манчестер Сити» четыре замечательных года. Я всегда буду благодарен ему за все, что он сделал для меня», – признался Артета.

В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет против французского ПСЖ. Поединки этой стадии «канониры» проведут 29 апреля и 6 мая.

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Лига чемпионов Арсенал Лондон Реал Мадрид Реал - Арсенал Микель Артета Пеп Гвардиола
Николай Титюк Источник: Daily Mail
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