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  4. Украинцы в матчах за клубы топ-5 лиг Европы: Зинченко гонится за Ворониным
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 06:11 | Обновлено 17 апреля 2025, 06:42
890
0

Украинцы в матчах за клубы топ-5 лиг Европы: Зинченко гонится за Ворониным

Выход Александра на 90+5-й минуте игры Реал – Арсенал занесен в статистику

17 апреля 2025, 06:11 | Обновлено 17 апреля 2025, 06:42
890
0
Украинцы в матчах за клубы топ-5 лиг Европы: Зинченко гонится за Ворониным
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Арсенал со счетом 2:1 победил на выезде Реал.

Игрок Арсенала Александр Зинченко вышел на замену уже в добавленное арбитром время (на 90+5-й минуте).

Таким образом, украинец теперь имеет в своем активе 215 матчей за клубы из топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах (87 – за Арсенал, 128 – за Манчестер Сити).

Зинченко является одним из четырех украинских футболистов, сыгравших более 200 матчей за клубы из топ-5 чемпионатов. Рекордсмен – Андрей Шевченко (399 матчей за Милан и Челси).

Украинские футболисты, сыгравшие 200+ матчей за команды из топ-5 чемпионатов во всех турнирах:

  1. Андрей Шевченко – 399
  2. Андрей Воронин – 233
  3. Александр Зинченко – 215
  4. Руслан Малиновский – 206
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Александр Зинченко Андрей Воронин Андрей Шевченко Руслан Малиновский Лига чемпионов Арсенал Лондон Реал Мадрид Реал - Арсенал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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