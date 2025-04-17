Украинцы в матчах за клубы топ-5 лиг Европы: Зинченко гонится за Ворониным
Выход Александра на 90+5-й минуте игры Реал – Арсенал занесен в статистику
В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Арсенал со счетом 2:1 победил на выезде Реал.
Игрок Арсенала Александр Зинченко вышел на замену уже в добавленное арбитром время (на 90+5-й минуте).
Таким образом, украинец теперь имеет в своем активе 215 матчей за клубы из топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах (87 – за Арсенал, 128 – за Манчестер Сити).
Зинченко является одним из четырех украинских футболистов, сыгравших более 200 матчей за клубы из топ-5 чемпионатов. Рекордсмен – Андрей Шевченко (399 матчей за Милан и Челси).
Украинские футболисты, сыгравшие 200+ матчей за команды из топ-5 чемпионатов во всех турнирах:
- Андрей Шевченко – 399
- Андрей Воронин – 233
- Александр Зинченко – 215
- Руслан Малиновский – 206
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