Украинцы в матчах за клубы топ-5 лиг Европы: Зинченко гонится за Ворониным

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Арсенал со счетом 2:1 победил на выезде Реал.

Игрок Арсенала Александр Зинченко вышел на замену уже в добавленное арбитром время (на 90+5-й минуте).

Таким образом, украинец теперь имеет в своем активе 215 матчей за клубы из топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах (87 – за Арсенал, 128 – за Манчестер Сити).

Зинченко является одним из четырех украинских футболистов, сыгравших более 200 матчей за клубы из топ-5 чемпионатов. Рекордсмен – Андрей Шевченко (399 матчей за Милан и Челси).

Украинские футболисты, сыгравшие 200+ матчей за команды из топ-5 чемпионатов во всех турнирах: