Свитолина прокомментировала победу над Тайхман на турнире в Руане

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Жиль Тайхман в 1/16 финала турнира WTA 250 в Руане:

«Я очень довольна своей победой в первом круге. Я очень счастлива быть здесь, в Руане. Я впервые играю тут, слышала много хороших слов о городе, о турнире, о его организации.

Центральный корт – просто невероятный! Так что я очень рада, что у меня есть возможность сыграть здесь еще и в следующем круге».

Элина переиграла Жиль со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей Свитолиной будет еще одна украинская теннисистка Ангелина Калинина.

Отметим, что в Руане Свитолина выступает с первым номером посева.