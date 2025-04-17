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  4. Свитолина прокомментировала победу над Тайхман на турнире в Руане
WTA
17 апреля 2025, 04:47 |
109
1

Свитолина прокомментировала победу над Тайхман на турнире в Руане

16 апреля украинка в двух сетах выиграла у Жиль в 1/16 финала соревнований WTA 250

17 апреля 2025, 04:47 |
109
1
Свитолина прокомментировала победу над Тайхман на турнире в Руане
WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Жиль Тайхман в 1/16 финала турнира WTA 250 в Руане:

«Я очень довольна своей победой в первом круге. Я очень счастлива быть здесь, в Руане. Я впервые играю тут, слышала много хороших слов о городе, о турнире, о его организации.

Центральный корт – просто невероятный! Так что я очень рада, что у меня есть возможность сыграть здесь еще и в следующем круге».

Элина переиграла Жиль со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей Свитолиной будет еще одна украинская теннисистка Ангелина Калинина.

Отметим, что в Руане Свитолина выступает с первым номером посева.

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Элина Свитолина Жиль Тайхман WTA Руан
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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