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  4. Барселона и Реал поборются за суперталанта из Аргентины. Цена немаленькая
Аргентина
18 апреля 2025, 10:30 |
237
1

Барселона и Реал поборются за суперталанта из Аргентины. Цена немаленькая

Франко Мастантуоно привлекает внимание нескольких грандов

18 апреля 2025, 10:30 |
237
1
Барселона и Реал поборются за суперталанта из Аргентины. Цена немаленькая
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Аргентинский атакующий полузащитник «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно привлекает внимание нескольких европейских грандов. сообщает Fichajes.

По информации источника, 17-летним игроком интересуются «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Каталонский гранд наиболее активно интересуется Франко, в контракте которого прописана клаусула в размер 45 миллионов евро. Но интерес к игроку скорее долгосрочный.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит 4 топовых трансфера после вылета от «Арсенала»

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Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Ривер Плейт Барселона Челси Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Burevestnik
таку іноді х..ню пишуть про купівлі гравців Барсою:
то вони ніби хочуть когось купити,
то борються за гравця з другим клубом,
то пишуть шо нема грошей на нових гравців.
    але їм треба якусь інформативну х..ню вкидувати 
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