Аргентина18 апреля 2025, 10:30 |
237
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Барселона и Реал поборются за суперталанта из Аргентины. Цена немаленькая
Франко Мастантуоно привлекает внимание нескольких грандов
18 апреля 2025, 10:30 |
237
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Аргентинский атакующий полузащитник «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно привлекает внимание нескольких европейских грандов. сообщает Fichajes.
По информации источника, 17-летним игроком интересуются «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Каталонский гранд наиболее активно интересуется Франко, в контракте которого прописана клаусула в размер 45 миллионов евро. Но интерес к игроку скорее долгосрочный.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит 4 топовых трансфера после вылета от «Арсенала»
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Футбол
то вони ніби хочуть когось купити,
то борються за гравця з другим клубом,
то пишуть шо нема грошей на нових гравців.
але їм треба якусь інформативну х..ню вкидувати