Барселона и Реал поборются за суперталанта из Аргентины. Цена немаленькая

Аргентинский атакующий полузащитник «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно привлекает внимание нескольких европейских грандов. сообщает Fichajes.

По информации источника, 17-летним игроком интересуются «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Каталонский гранд наиболее активно интересуется Франко, в контракте которого прописана клаусула в размер 45 миллионов евро. Но интерес к игроку скорее долгосрочный.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит 4 топовых трансфера после вылета от «Арсенала»