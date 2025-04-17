Дерби в Руане. Когда Свитолина и Калинина начнут очное противостояние?

17 апреля на грунтовых кортах турнира WTA 250 в Руане состоится украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTА 18) и Ангелиной Калининой (WTA 65).

Девушки встретятся в матче второго раунда и определят четвертьфиналистку соревнований. Поединок пройдет 4-м запуском на центральном корте после игры Фругвиртова – Данилович. Ориентировочное время начала противостояния – 18:30 по Киеву.

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Ранее Элина и Ангелина играли между собой трижды. Счет 3:0 в пользу Свитолиной.

Следующей соперницей победительницы матча будет либо против Джессика Бузас Манейро, либо Варвара Грачева.

Расписание матче на турнире в Руане на 17 апреля