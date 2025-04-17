Дерби в Руане. Когда Свитолина и Калинина начнут очное противостояние?
17 апреля Элина и Ангелина определят четвертьфиналистку турнира WTA 250 в Руане
17 апреля на грунтовых кортах турнира WTA 250 в Руане состоится украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTА 18) и Ангелиной Калининой (WTA 65).
Девушки встретятся в матче второго раунда и определят четвертьфиналистку соревнований. Поединок пройдет 4-м запуском на центральном корте после игры Фругвиртова – Данилович. Ориентировочное время начала противостояния – 18:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Ранее Элина и Ангелина играли между собой трижды. Счет 3:0 в пользу Свитолиной.
Следующей соперницей победительницы матча будет либо против Джессика Бузас Манейро, либо Варвара Грачева.
Расписание матче на турнире в Руане на 17 апреля
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды доиграют матч 5-го тура, который не был сыгран до конца 1 сентября прошлого года
В услугах голкипера заинтересованы «Бавария» и «Манчестер Сити»