Первое дерби в сезоне! Статистика личных встреч Свитолиной и Калининой

На грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция) состоится первое украинское дерби в сезоне 2025 года – Элина Свитолина сыграет против Ангелины Калининой в матче 1/8 финала.

Свитолина со статусом первой сеяной на старте соревнований прошла Жиль Тайхман, а Калинина сумела выиграть у Нао Хибино.

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Элина и Ангелина проведут четвертое очное противостояние. Сейчас счет 3:0 в пользу Свитолиной.

Предыдущие две встречи прошли в 2024 году. 19 февраля Элина справилась с оппоненткой в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в Дубае, а 29 августа одержала более убедительную победу во 2-м раунде Открытого чемпионата США.

Первый матч между украинками состоялся в далеком 2013 году на турнире ITF в Донецке.

В Руане Элина и Ангелина поборются 18 апреля. Победительница выйдет в четвертьфинал, где встретится либо против Джессики Бузас Манейро, либо против Варвары Грачевой.

Личные встречи Свитолиной и Калининой:

31.07.2013. ITF W75 Донецк: Элина Свитолина [1] – Ангелина Калинина – 6:4, 6:1

[1] – Ангелина Калинина – 6:4, 6:1 19.02.2024 WTA 1000 Дубай: Ангелина Калинина – Элина Свитолина [15] – 3:6, 6:7 (7:9)

[15] – 3:6, 6:7 (7:9) 29.08.2024 US Open: Элина Свитолина [27] – Ангелина Калинина – 6:1, 6:2

Запись матча Свитолиной и Калининой во 2-м раунде US Open 2024