Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
«Сливочные» вылетели по сумме двух матчей 1:5
16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
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«Арсенал» переиграл «Реал» 5:1 по сумме двух встреч и вышел в полуфинал ЛЧ, где сыграет против «ПСЖ».
После завершения матча вратарь «Реала» Тибо Куртуа объяснил вылет команды из главного еврокубка.
«Мы много атаковали, но у нас не было такого игрока, как Хоселу. Возможно нам стоило действовать по-другому. Нам стоит быть более самокритичными и действовать как команда.
Будущее Анчелотти? У меня ноль сомнений насчет него. Почему «Арсенал» прошел дальше? Они были лучше нас. Впереди у нас еще длинный сезон, лига, финал Кубка через десять дней, а затем Клубный чемпионат мира. Мы должны быть лучше», – сказал Куртуа.
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