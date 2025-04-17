ВИДЕО. Как Мартинелли на 90+3-й дал пощечину Реалу и принес Арсеналу победу
Канониры благодаря голу Габриэля выиграли и ответный матч против королевского клуба (2:1)
16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
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Победный гол для лондонцев на 90+3-й минуте забил Габриэл Мартинелли после передачи Микеля Мерино.
Арсенал одолел королевский клуб 5:1 по сумме двух встречи и вышел в полуфинал еврокубка, где сыграет против ПСЖ.
ВИДЕО. Как Мартинелли на 90+3-й дал пощечину Реалу и принес Арсеналу победу
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