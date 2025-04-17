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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 00:25 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:26
391
0

ВИДЕО. Как Мартинелли на 90+3-й дал пощечину Реалу и принес Арсеналу победу

Канониры благодаря голу Габриэля выиграли и ответный матч против королевского клуба (2:1)

17 апреля 2025, 00:25 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:26
391
0
ВИДЕО. Как Мартинелли на 90+3-й дал пощечину Реалу и принес Арсеналу победу
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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Победный гол для лондонцев на 90+3-й минуте забил Габриэл Мартинелли после передачи Микеля Мерино.

Арсенал одолел королевский клуб 5:1 по сумме двух встречи и вышел в полуфинал еврокубка, где сыграет против ПСЖ.

ВИДЕО. Как Мартинелли на 90+3-й дал пощечину Реалу и принес Арсеналу победу

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Габриэл Мартинелли видео голов и обзор Арсенал Лондон Реал Мадрид Реал - Арсенал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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