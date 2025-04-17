16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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Победный гол для лондонцев на 90+3-й минуте забил Габриэл Мартинелли после передачи Микеля Мерино.

Арсенал одолел королевский клуб 5:1 по сумме двух встречи и вышел в полуфинал еврокубка, где сыграет против ПСЖ.

ВИДЕО. Как Мартинелли на 90+3-й дал пощечину Реалу и принес Арсеналу победу