Экс-арбитр ФИФА: «Судья в Мадриде продемонстрировал свою принципиальность»

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом» в первом тайме было компенсировано сразу 7 минут.

Это было обусловлено в том числе и тем, что рефери Франсуа Летексье потратил время на просмотр двух игровых эпизодов после подсказки системы VAR.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эти решения судьи:

«Сложный матч для обслуживания. Встречались амбициозные команды, которые не щадят себя в борьбе за инициативу.

Отрадно, что арбитр с первых минут продемонстрировал свою принципиальность и чёткое взаимодействие с арбитром VAR. В первом эпизоде он сначала не зафиксировал нарушение на игроке гостей Микеле Мерино, но после просмотра видеоповтора справедливо наказал хозяев пенальти.

А во втором моменте с помощью VAR исправил свою же ошибку. Ведь сначала указал на 11-метровую отметку после падения Килиана Мбаппе, однако после видеопросмотра признал, что Деклан Райс не нарушал правил. И здесь не шла речь об офсайде, иначе рефери просигнализировал бы поднятием руки».