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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 23:44 |
546
0

Легенда Реала едва не подрался со звездой Арсенала. Что случилось?

У Дани Карвахаля возник конфликт с Букайо Сака

17 апреля 2025, 23:44 |
546
0
Легенда Реала едва не подрался со звездой Арсенала. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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После первого тайма у Дани Карвахаля возник конфликт с Букайо Сака. Карвахаль толкнул англичанина, игроков удалось разнять.

«Не будь таким дерзким», – прокричал Карвахаль.

Карвахаль пропускал этот матч из-за травмы. Саха забил в поединке один гол и не смог реализовать пенальти.

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Букайо Сака Дани Карвахаль Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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