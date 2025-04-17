Легенда Реала едва не подрался со звездой Арсенала. Что случилось?

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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После первого тайма у Дани Карвахаля возник конфликт с Букайо Сака. Карвахаль толкнул англичанина, игроков удалось разнять.

«Не будь таким дерзким», – прокричал Карвахаль.

Карвахаль пропускал этот матч из-за травмы. Саха забил в поединке один гол и не смог реализовать пенальти.