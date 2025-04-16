Что делать Ротаню? В Полтаве против Ворсклы Александрия сыграет без лидеров
Команда Руслана Ротаня вынуждена заделывать кадровые дыры
Программа 25-го тура УПЛ откроется противостоянием в Полтаве между «Ворсклой» и «Александрией», которое состоится 18 апреля.
Как стало известно Sport.ua, горожане под руководством Руслана Ротаня не смогут рассчитывать на своих ключевых исполнителей.
Португальский защитник Мигел Кампуш пропустит поединок из-за перебора желтых карточек, бразильского полузащитника Хуана Безерру беспокоят боли в спине, а у лидера нападения Александра Филиппова – повреждено бедро.
Латиноамериканский легионер в апреле уже не сыграет. Подопечные Руслана Ротаня занимают второе место в УПЛ, набрав 54 очка.
Ранее сообщалось, что три футболиста Ворсклы не сыграют против Александрии.
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