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  4. Что делать Ротаню? В Полтаве против Ворсклы Александрия сыграет без лидеров
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 23:12 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:17
372
1

Что делать Ротаню? В Полтаве против Ворсклы Александрия сыграет без лидеров

Команда Руслана Ротаня вынуждена заделывать кадровые дыры

16 апреля 2025, 23:12 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:17
372
1
Что делать Ротаню? В Полтаве против Ворсклы Александрия сыграет без лидеров
ФК Александрия. Руслан Ротань

Программа 25-го тура УПЛ откроется противостоянием в Полтаве между «Ворсклой» и «Александрией», которое состоится 18 апреля.

Как стало известно Sport.ua, горожане под руководством Руслана Ротаня не смогут рассчитывать на своих ключевых исполнителей.

Португальский защитник Мигел Кампуш пропустит поединок из-за перебора желтых карточек, бразильского полузащитника Хуана Безерру беспокоят боли в спине, а у лидера нападения Александра Филиппова – повреждено бедро.

Латиноамериканский легионер в апреле уже не сыграет. Подопечные Руслана Ротаня занимают второе место в УПЛ, набрав 54 очка.

Ранее сообщалось, что три футболиста Ворсклы не сыграют против Александрии.

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Ворскла - Александрия травма чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава инсайд Руслан Ротань Мигел Кампуш Хуан Альвина Безерра Александр Филиппов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Gargantua81
вместо них выйдут Скорко, Козак и Кулаков.
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