Что делать Ротаню? В Полтаве против Ворсклы Александрия сыграет без лидеров

Программа 25-го тура УПЛ откроется противостоянием в Полтаве между «Ворсклой» и «Александрией», которое состоится 18 апреля.

Как стало известно Sport.ua, горожане под руководством Руслана Ротаня не смогут рассчитывать на своих ключевых исполнителей.

Португальский защитник Мигел Кампуш пропустит поединок из-за перебора желтых карточек, бразильского полузащитника Хуана Безерру беспокоят боли в спине, а у лидера нападения Александра Филиппова – повреждено бедро.

Латиноамериканский легионер в апреле уже не сыграет. Подопечные Руслана Ротаня занимают второе место в УПЛ, набрав 54 очка.

Ранее сообщалось, что три футболиста Ворсклы не сыграют против Александрии.