Кадровый ребус. Три футболиста Ворсклы не сыграют против Александрии

Как стало известно Sport.ua, 14 апреля футболисты «Ворсклы» начали подготовку к поединку 25-го тура УПЛ с «Александрией», который состоится 18 апреля.

Пока по индивидуальной программе тренируются Владислав Кулач, который из-за мышечной контузии пропустил три последних календарных поединка, а также Евгений Пасич, который из-за проблем с голеностопом еще не был задействован во второй части чемпионата.

Также в матче с «горожанами» хозяевам не поможет Антон Салабай из-за дисквалификации.

«Ворскла» имеет 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ.