ФОТО. Рефери отменил пенальти для Реала после 5-минутного просмотра VAR
Деклан Райс сфолил на Мбаппе на 23-й минуте, но Килиан попал в офсайд
16 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.
Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 23-й минуте Деклан Райс сфолил на Килиане Мбаппе в своей штрафной площади, и судья назначил пенальти.
Но после 5-минутного просмотра VAR отменил свое решение. Мбаппе попал в офсайд.
ФОТО. Рефери отменил пенальти для Реала после 5-минутного просмотра VAR
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