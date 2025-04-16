16 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 23-й минуте Деклан Райс сфолил на Килиане Мбаппе в своей штрафной площади, и судья назначил пенальти.

Но после 5-минутного просмотра VAR отменил свое решение. Мбаппе попал в офсайд.

ФОТО. Рефери отменил пенальти для Реала после 5-минутного просмотра VAR