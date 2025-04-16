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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 22:43 | Обновлено 16 апреля 2025, 22:45
1415
0

ФОТО. Рефери отменил пенальти для Реала после 5-минутного просмотра VAR

Деклан Райс сфолил на Мбаппе на 23-й минуте, но Килиан попал в офсайд

16 апреля 2025, 22:43 | Обновлено 16 апреля 2025, 22:45
1415
0
ФОТО. Рефери отменил пенальти для Реала после 5-минутного просмотра VAR
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 23-й минуте Деклан Райс сфолил на Килиане Мбаппе в своей штрафной площади, и судья назначил пенальти.

Но после 5-минутного просмотра VAR отменил свое решение. Мбаппе попал в офсайд.

ФОТО. Рефери отменил пенальти для Реала после 5-минутного просмотра VAR

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фото пенальти офсайд (вне игры) Килиан Мбаппе Деклан Райс Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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