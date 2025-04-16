16 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 13-й минуте Букайо Сака не сумел забить пенальти в ворота королевского клуба. Тибо Куртуа отбил удар англичанина.

Отметим, что 11-метровый был назначен достаточно спорно. Рефери посмотрел VAR и указал на точку из-за фола Рауля Асенсио на Микеля Мерино во время розыгрыша углового. Испанский защитник завалил на газон соперника.

Однако угловой состоялся еще на 9-й минуте. Команды успели провести по одной атаке и только потом судью назначил пенальти.

❗️ ВИДЕО. Сака не забил спорный пенальти в ворота Реала. Куртуа оформил сейв

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine