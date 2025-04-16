Сенегалец вернулся к тренировкам в Шахтере U-19. Он не играл 7 месяцев
Ибрагим Дабо вскоре вновь сможет выйти на поле
20-летний сенегальский легионер Ибрагим Дабо вернулся к тренировкам в составе «Шахтера» U-19.
Как сообщает Joueurs SN, африканский футболист залечивал травму и не играл с сентября минувшего года, пропустив семь месяцев.
В текущем розыгрыше чемпионата Украины U-19 на счету Дабо 3 забитых мяча и 3 результативных передачи в 7 поединках.
Дабо перешел в «Шахтер» летом 2023 года на правах свободного агента из «Пармы». Его контракт с донецким клубом истекает в конце следующего сезона.
В начале нынешнего года сообщалось об интересе к Дабо со стороны ЛНЗ и «Ворсклы».
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