Сенегалец вернулся к тренировкам в Шахтере U-19. Он не играл 7 месяцев

20-летний сенегальский легионер Ибрагим Дабо вернулся к тренировкам в составе «Шахтера» U-19.

Как сообщает Joueurs SN, африканский футболист залечивал травму и не играл с сентября минувшего года, пропустив семь месяцев.

В текущем розыгрыше чемпионата Украины U-19 на счету Дабо 3 забитых мяча и 3 результативных передачи в 7 поединках.

Дабо перешел в «Шахтер» летом 2023 года на правах свободного агента из «Пармы». Его контракт с донецким клубом истекает в конце следующего сезона.

В начале нынешнего года сообщалось об интересе к Дабо со стороны ЛНЗ и «Ворсклы».