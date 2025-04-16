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Молодежные турниры
16 апреля 2025, 22:30 |
631
0

Сенегалец вернулся к тренировкам в Шахтере U-19. Он не играл 7 месяцев

Ибрагим Дабо вскоре вновь сможет выйти на поле

16 апреля 2025, 22:30 |
631
0
Сенегалец вернулся к тренировкам в Шахтере U-19. Он не играл 7 месяцев
shakhtar.com. Ибрагим Дабо (№ 11)

20-летний сенегальский легионер Ибрагим Дабо вернулся к тренировкам в составе «Шахтера» U-19.

Как сообщает Joueurs SN, африканский футболист залечивал травму и не играл с сентября минувшего года, пропустив семь месяцев.

В текущем розыгрыше чемпионата Украины U-19 на счету Дабо 3 забитых мяча и 3 результативных передачи в 7 поединках.

Дабо перешел в «Шахтер» летом 2023 года на правах свободного агента из «Пармы». Его контракт с донецким клубом истекает в конце следующего сезона.

В начале нынешнего года сообщалось об интересе к Дабо со стороны ЛНЗ и «Ворсклы».

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Ибрагим Дабо Шахтер Донецк U-19 травма тренировка чемпионат Украины по футболу U-19
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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