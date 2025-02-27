Два клуба интересуются талантливым легионером Шахтера U-19

Французский вингер донецкого «Шахтера» Ибрагим Дабо, выступающий за команду U-19, привлекает внимание двух клубов, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источников, 19-летний футболист интересен черкасскому ЛНЗ и полтавской «Ворскле». В то же время, клуб из Черкасс уже совершил трансферы двух вингеров и трансфер в это ТО практически нереален. «Шахтер» не спешит отпускать Ибрагима. Не исключается, что попытки подписать француза будут предприняты летом: ему исполнится 20 лет и он больше не сможет выступать за молодежную команду.

В текущем сезоне Ибрагим Дабо провел 7 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Большую часть сезона пропустил из-за повреждения.

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