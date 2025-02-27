Ашур объяснил, почему Полесье постоянно обыгрывает Шахтер

Наставник «Полесья» Имад Ашур объяснил, в чем причина того, что житомирская команда четыре раза подряд обыграла «Шахтер».

Даже директор «Шахтера» Дарио Срна обратил на это внимание и назвал такую ситуацию мистической.

«У меня лично было только два матча против «Шахтера». Не сказал бы, что у нас есть особенная тактика. Наша цель – навязывать свою игру. Предполагаю, что «Шахтер» считает так же, ведь клуб, учитывая свой статус, против нас играет очень открыто и динамично, а это тоже дает нам определенные привилегии».

«Считаю, что сейчас в Украине не так много команд, которые могут с первых минут давить на «Шахтер».

«Однако каждый матч – это отдельное событие и так случилось, что в этом сезоне нам дважды удалось обыграть этого соперника. Однако нужно смотреть на следующие матчи», – сказал Ашур.