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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 16:18 | Обновлено 27 февраля 2025, 16:44
342
0

Ашур объяснил, почему Полесье постоянно обыгрывает Шахтер

Даже Срна обращал на это внимание

27 февраля 2025, 16:18 | Обновлено 27 февраля 2025, 16:44
342
0
Ашур объяснил, почему Полесье постоянно обыгрывает Шахтер
ФК Шахтер

Наставник «Полесья» Имад Ашур объяснил, в чем причина того, что житомирская команда четыре раза подряд обыграла «Шахтер».

Даже директор «Шахтера» Дарио Срна обратил на это внимание и назвал такую ситуацию мистической.

«У меня лично было только два матча против «Шахтера». Не сказал бы, что у нас есть особенная тактика. Наша цель – навязывать свою игру. Предполагаю, что «Шахтер» считает так же, ведь клуб, учитывая свой статус, против нас играет очень открыто и динамично, а это тоже дает нам определенные привилегии».

«Считаю, что сейчас в Украине не так много команд, которые могут с первых минут давить на «Шахтер».

«Однако каждый матч – это отдельное событие и так случилось, что в этом сезоне нам дважды удалось обыграть этого соперника. Однако нужно смотреть на следующие матчи», – сказал Ашур.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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