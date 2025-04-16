БУЯЛЬСКИЙ: «Очень приятное событие. Я всю жизнь мечтал играть в Динамо»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал подписание нового контракта и поделился впечатлениями от этого события:

– Для меня подписание контракта – очень приятное событие, ведь я всю жизнь мечтал играть в «Динамо», и то, что клуб предложил мне это, многое для меня значит. Мы поговорили с президентом и договорились подписать соглашение. Рад, что «Динамо» на меня рассчитывает и хорошо ко мне относится.

– Вы один из лидеров «Динамо», ключевой игрок и капитан, и для команды это отличная новость.

– Если клуб предложил мне продлить контракт, значит, я всё делаю правильно. Я помогаю «Динамо» как могу, а «Динамо» помогает мне, так что это взаимные отношения, которые важны на будущее.

– Долго ли шли переговоры, долго ли вы обдумывали это предложение?

– Нет, недолго. Сначала мы с президентом поговорили по телефону, потом встретились лично и договорились о деталях за короткое время. Мой предыдущий контракт заканчивался через два месяца – летом, я был сосредоточен на команде и хотел максимально ей помочь и проявить себя. Видимо, клуб это заметил и предложил новый контракт – я был этому рад.

– Была ли у вас беседа с главным тренером Александром Шовковским? В целом, с кем вы советовались по поводу продления контракта?

– Да, у нас была очень хорошая беседа, которая помогла и мне, и клубу принять это решение. Также советовался с женой и с некоторыми партнёрами по команде, узнавал их мнение и то, как они видят ситуацию. Больше спрашивал у ребят, которые уже поиграли на высоком уровне, как мне правильно поступить. Конечно, они посоветовали остаться, и я тоже этого хотел. Так что услышал мнение и футболистов, и президента, и главного тренера – для меня это было очень важно.

– Ваш новый контракт рассчитан на два года. Какие цели ставите перед собой на этот срок, чего хотелось бы достичь?

– Хотелось бы помогать команде на поле побеждать в каждом матче и на тренировках тоже. Стремлюсь прогрессировать сам и способствовать прогрессу команды. Это основные задачи. А как будет дальше – знает только Бог.

– Уже в пятницу «Динамо» дома встретится с «Оболонью». После продления контракта будете готовиться к игре с лучшим настроением?

– Когда мой контракт заканчивался, я всё равно готовился к каждой игре как к решающей, так что ничего не изменится. На каждый матч нужно выходить с командным единством и побеждать.