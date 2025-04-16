Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл и Кристал Пэлас определились со стартовыми составами на матч АПЛ
Англия
16 апреля 2025, 21:17 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:40
46
0

Ньюкасл и Кристал Пэлас определились со стартовыми составами на матч АПЛ

16 апреля в 21:30 состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ

16 апреля 2025, 21:17 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:40
46
0
Ньюкасл и Кристал Пэлас определились со стартовыми составами на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в 21:30 состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ Ньюкасл – Кристал Пэлас.

Встреча пройдёт на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ньюкасл занимает 4-е место (56 очков) и ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.

Кристал Пэлас находится на 12-й позиции (43 очка).

Ньюкасл и Кристал Пэлас определились со стартовыми составами на матч АПЛ

По теме:
Вест Хэм – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван главный фаворит на подписание Де Брюйне
Ньюкасл Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет ли Зинченко? Удержать после 3:0: известен состав Арсенала на Реал
Футбол | 16 апреля 2025, 21:15 1
Сыграет ли Зинченко? Удержать после 3:0: известен состав Арсенала на Реал
Сыграет ли Зинченко? Удержать после 3:0: известен состав Арсенала на Реал

Ответный поединок 1/4 финала ЛЧ состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву

Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Футбол | 16 апреля 2025, 11:33 41
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины

Команды доиграют матч 5-го тура, который не был сыгран до конца 1 сентября прошлого года

«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Бокс | 16.04.2025, 07:32
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Реал – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16.04.2025, 21:03
Реал – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
Баскетбол | 15.04.2025, 22:19
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
15.04.2025, 11:45 1
Бокс
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
15.04.2025, 07:47 9
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 3
Футбол
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 20
Футбол
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
14.04.2025, 19:57 8
Футбол
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
15.04.2025, 06:05
Снукер
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
14.04.2025, 19:39 3
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем