Англия16 апреля 2025, 21:17 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:40
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Ньюкасл и Кристал Пэлас определились со стартовыми составами на матч АПЛ
16 апреля в 21:30 состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ
16 апреля 2025, 21:17 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:40
46
0
16 апреля в 21:30 состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ Ньюкасл – Кристал Пэлас.
Встреча пройдёт на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ньюкасл занимает 4-е место (56 очков) и ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.
Кристал Пэлас находится на 12-й позиции (43 очка).
Читайте также:Ньюкасл – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл и Кристал Пэлас определились со стартовыми составами на матч АПЛ
Unchanged again. ✊ pic.twitter.com/eIRbUeoLwl— Newcastle United (@NUFC) April 16, 2025
April 16, 2025
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