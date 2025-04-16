16 апреля в 21:30 состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ Ньюкасл – Кристал Пэлас.

Встреча пройдёт на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

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Ньюкасл занимает 4-е место (56 очков) и ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.

Кристал Пэлас находится на 12-й позиции (43 очка).

Ньюкасл и Кристал Пэлас определились со стартовыми составами на матч АПЛ