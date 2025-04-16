На ван Дейка нашелся топовый претендент. Готовится трансфер
Мюнхенская «Бавария» намерена подписать нидерландского защитника
Мюнхенская «Бавария» интересуется нидерландским защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, сообщает Fichajes.
По информации источника, немецкий клуб нацелен на подписание 33-летнего футболиста, который станет свободным агентом этим летом и начинает готовить трансфер.
Английский клуб до сих пор не убедил Вирджила продлить контракт с клубом, который уже рассматривает новые варианты продолжения карьеры.
В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 44 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что легенда «Баварии» может перебраться в Италию.
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