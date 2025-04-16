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  4. На ван Дейка нашелся топовый претендент. Готовится трансфер
Германия
16 апреля 2025, 21:48 |
446
0

На ван Дейка нашелся топовый претендент. Готовится трансфер

Мюнхенская «Бавария» намерена подписать нидерландского защитника

16 апреля 2025, 21:48 |
446
0
На ван Дейка нашелся топовый претендент. Готовится трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Мюнхенская «Бавария» интересуется нидерландским защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, сообщает Fichajes.

По информации источника, немецкий клуб нацелен на подписание 33-летнего футболиста, который станет свободным агентом этим летом и начинает готовить трансфер.

Английский клуб до сих пор не убедил Вирджила продлить контракт с клубом, который уже рассматривает новые варианты продолжения карьеры.

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 44 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Баварии» может перебраться в Италию.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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