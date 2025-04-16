Легенда Баварии может перебраться в Италию. Неожиданный вариант
«Фиорентина» нацелилась на подписание Томаса Мюллера
Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер привлекает внимание «Фиорентины», сообщает Bild.
По информации источника, итальянский клуб нацелен на подписание 35-летнего футболиста, который уже этим летом станет свободным агентом.
Сам Томас рассматривает как и варианты продолжения карьеры, так и возможность завершить карьеру.
В текущем сезоне Томас Мюллер провел 38 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что европейские гранды связались с Луниным.
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