Легенда Баварии может перебраться в Италию. Неожиданный вариант

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер привлекает внимание «Фиорентины», сообщает Bild.

По информации источника, итальянский клуб нацелен на подписание 35-летнего футболиста, который уже этим летом станет свободным агентом.

Сам Томас рассматривает как и варианты продолжения карьеры, так и возможность завершить карьеру.

В текущем сезоне Томас Мюллер провел 38 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что европейские гранды связались с Луниным.