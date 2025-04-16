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  4. Легенда Баварии может перебраться в Италию. Неожиданный вариант
Германия
16 апреля 2025, 20:53 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:14
931
2

Легенда Баварии может перебраться в Италию. Неожиданный вариант

«Фиорентина» нацелилась на подписание Томаса Мюллера

16 апреля 2025, 20:53 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:14
931
2
Легенда Баварии может перебраться в Италию. Неожиданный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер привлекает внимание «Фиорентины», сообщает Bild.

По информации источника, итальянский клуб нацелен на подписание 35-летнего футболиста, который уже этим летом станет свободным агентом.

Сам Томас рассматривает как и варианты продолжения карьеры, так и возможность завершить карьеру.

В текущем сезоне Томас Мюллер провел 38 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что европейские гранды связались с Луниным.

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Томас Мюллер Бавария Фиорентина свободный агент трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Bild
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Комментарии 2
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pol-55
Якщо грати, як він грав проти Боруссії, в суботу,то краще 2й варіант.
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ivankondrat96
Мюллер пару років ще може пограти в Європі. Але рішення, звісно, за самим футболістом
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