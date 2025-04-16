Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин намерен покинуть клуб после окончания текущего сезона из-за отсутствия стабильного игрового времени.

В услугах украинского футболиста заинтересованы английский «Манчестер Сити» и немецкая «Бавария». Европейские гранды уже связались с Луниным и сообщили ему о вероятных предложениях.

Лунин после успешного прошлого сезона был уверен, что сможет вытеснить бельгийца Тибо Куртуа и занять место первого номера. Однако, Андрей увидел, что тренерский штаб продолжает доверять его конкуренту, из-за чего рассматривает свой трансфер из Мадрида.

«Оба клуба – «Манчестер Сити» и «Бавария» – ищут голкипера, который на высоком уровне обращается с мячом и демонстрирует уверенность в воротах. Украинец соответствует требованиям, и организации уже связались с ним и его ближайшим окружением.

Лунин примет окончательное решение только в конце мая – ключевой дате, которая определит его будущее в следующем сезоне», – сообщает источник.