Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Испания
16 апреля 2025, 10:41 | Обновлено 16 апреля 2025, 10:47
1630
3

Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид

В услугах голкипера заинтересованы «Бавария» и «Манчестер Сити»

16 апреля 2025, 10:41 | Обновлено 16 апреля 2025, 10:47
1630
3
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин намерен покинуть клуб после окончания текущего сезона из-за отсутствия стабильного игрового времени.

В услугах украинского футболиста заинтересованы английский «Манчестер Сити» и немецкая «Бавария». Европейские гранды уже связались с Луниным и сообщили ему о вероятных предложениях.

Лунин после успешного прошлого сезона был уверен, что сможет вытеснить бельгийца Тибо Куртуа и занять место первого номера. Однако, Андрей увидел, что тренерский штаб продолжает доверять его конкуренту, из-за чего рассматривает свой трансфер из Мадрида.

«Оба клуба – «Манчестер Сити» и «Бавария» – ищут голкипера, который на высоком уровне обращается с мячом и демонстрирует уверенность в воротах. Украинец соответствует требованиям, и организации уже связались с ним и его ближайшим окружением.

Лунин примет окончательное решение только в конце мая – ключевой дате, которая определит его будущее в следующем сезоне», – сообщает источник.

По теме:
«20 таких случаев». Беллингем прокомментировал драку с игроком Реала
Реал – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Интер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Футбол | 15 апреля 2025, 15:51 0
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера

Хаби Алонсо хочет забрать с собой из «Байера» Флориана Вирца и Алехандро Гримальдо

«Мы не можем так играть в полуфинале!» Реакция на матч Астон Вилла – ПСЖ
Футбол | 16 апреля 2025, 11:17 0
«Мы не можем так играть в полуфинале!» Реакция на матч Астон Вилла – ПСЖ
«Мы не можем так играть в полуфинале!» Реакция на матч Астон Вилла – ПСЖ

«ПСЖ» проиграл, но вышел в полуфинал

Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Бокс | 15.04.2025, 11:45
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Бокс | 16.04.2025, 07:32
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО
Хоккей | 16.04.2025, 09:45
Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО
Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Якщо дадуть пів зарплати Ноєра то вже добре.для обох(клуба і гравця)
Ответить
0
Sergei2112
Бедные гранды,которые сразу связались с Луниным
Ответить
0
AndiM
Давно час.Вже скільки років , а йому й досі платять як якомусь бомжу з третьої команди асасуни.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
14.04.2025, 21:23
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
14.04.2025, 08:21 1
Бокс
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
15.04.2025, 20:34 8
Футзал
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису
«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису
14.04.2025, 08:19
Бокс
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
14.04.2025, 10:30 6
Футбол
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
14.04.2025, 13:25 9
Футбол
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
15.04.2025, 06:05
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем