Сыграет ли Зинченко? Удержать после 3:0: известен состав Арсенала на Реал
Ответный поединок 1/4 финала ЛЧ состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву
16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Арсенал Лондон.
Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставник канониров Микель Артета назвал стартовый состав своих подопечных.
Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
В первой игре лондонцы выиграли у королевского клуба со счетом 3:0. В полуфинале победителя противостояния уже ждет ПСЖ.
Стартовый состав Арсенала на матч против Реала:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Чикаго» нацелен на подписание легенды «Манчестер Сити»
Эрлинг не видит своего будущего в Манчестере, если клуб не попадет в ЛЧ