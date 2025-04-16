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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 21:15 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:56
1316
1

Сыграет ли Зинченко? Удержать после 3:0: известен состав Арсенала на Реал

Ответный поединок 1/4 финала ЛЧ состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву

16 апреля 2025, 21:15 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:56
1316
1
Сыграет ли Зинченко? Удержать после 3:0: известен состав Арсенала на Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Арсенал Лондон.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник канониров Микель Артета назвал стартовый состав своих подопечных.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

В первой игре лондонцы выиграли у королевского клуба со счетом 3:0. В полуфинале победителя противостояния уже ждет ПСЖ.

Стартовый состав Арсенала на матч против Реала:

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стартовые составы Арсенал Лондон Реал Мадрид Реал - Арсенал Лига чемпионов Микель Артета Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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alex belogubko
а кто такой Зина--лавочник
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