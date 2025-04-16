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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 20:18 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:19
730
0

Ремонтада или вылет. Анчелотти назвал состав Реала на матч против Арсенала

16 апреля сливочные постараются отыграться после 0:3 в первой игре 1/4 финала ЛЧ

16 апреля 2025, 20:18 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:19
730
0
Ремонтада или вылет. Анчелотти назвал состав Реала на матч против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Арсенал Лондон.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник сливочных Карло Анчелотти назвал стартовый состав своих подопечных.

В первой игре канониры выиграли у королевского клуба со счетом 3:0. В полуфинале победителя противостояния уже ждет ПСЖ.

Стартовый состав Реала на матч против Арсенала:

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Карло Анчелотти Арсенал Лондон Реал Мадрид Реал - Арсенал Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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