Лига чемпионов16 апреля 2025, 20:18 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:19
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Ремонтада или вылет. Анчелотти назвал состав Реала на матч против Арсенала
16 апреля сливочные постараются отыграться после 0:3 в первой игре 1/4 финала ЛЧ
16 апреля 2025, 20:18 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:19
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16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Арсенал Лондон.
Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставник сливочных Карло Анчелотти назвал стартовый состав своих подопечных.
В первой игре канониры выиграли у королевского клуба со счетом 3:0. В полуфинале победителя противостояния уже ждет ПСЖ.
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Стартовый состав Реала на матч против Арсенала:
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