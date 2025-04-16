Легенда Арсенала назвал звезду Реала, которая стала разочарованием
Эммануэль Пети выделил Винисиуса Жуниора
Легенда лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети высказался об игре лидера «Реала» Винисиуса Жуниора в этом сезоне.
«В прошлом сезоне Винисиус претендовал на Золотой мяч, но где он сейчас? Он просто исчез. Возможно в его голове предложение из Саудовской Аравии? Или он расстроен тем, что главной звездой команды стал Мбаппе? Все возможно.
Он далек от своей оптимальной формы. Он не такой, каким был в стартовом составе», – сказал Пети.
Ранее лидер мадридского «Реала» француз Килиан Мбаппе высказался об отношениях с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ричард Торрес высказался о долгожданном реванше
Боксеры в интернате киевского «Динамо» что-то знали еще много лет назад...