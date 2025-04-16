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  4. Легенда Арсенала назвал звезду Реала, которая стала разочарованием
Испания
16 апреля 2025, 21:37 |
865
0

Легенда Арсенала назвал звезду Реала, которая стала разочарованием

Эммануэль Пети выделил Винисиуса Жуниора

16 апреля 2025, 21:37 |
865
0
Легенда Арсенала назвал звезду Реала, которая стала разочарованием
Get French Football. Эммануэль Пети

Легенда лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети высказался об игре лидера «Реала» Винисиуса Жуниора в этом сезоне.

«В прошлом сезоне Винисиус претендовал на Золотой мяч, но где он сейчас? Он просто исчез. Возможно в его голове предложение из Саудовской Аравии? Или он расстроен тем, что главной звездой команды стал Мбаппе? Все возможно.

Он далек от своей оптимальной формы. Он не такой, каким был в стартовом составе», – сказал Пети.

Ранее лидер мадридского «Реала» француз Килиан Мбаппе высказался об отношениях с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.

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Эммануэль Пети Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Get French Football News
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