Легенда Арсенала назвал звезду Реала, которая стала разочарованием

Легенда лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети высказался об игре лидера «Реала» Винисиуса Жуниора в этом сезоне.

«В прошлом сезоне Винисиус претендовал на Золотой мяч, но где он сейчас? Он просто исчез. Возможно в его голове предложение из Саудовской Аравии? Или он расстроен тем, что главной звездой команды стал Мбаппе? Все возможно.

Он далек от своей оптимальной формы. Он не такой, каким был в стартовом составе», – сказал Пети.

Ранее лидер мадридского «Реала» француз Килиан Мбаппе высказался об отношениях с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.