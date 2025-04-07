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  4. Килиан МБАППЕ: «Без него невозможно представить Реал»
Испания
07 апреля 2025, 19:25 |
654
0

Килиан МБАППЕ: «Без него невозможно представить Реал»

Француз рассказал о своих отношениях с Винисиусом Жуниором

07 апреля 2025, 19:25 |
654
0
Килиан МБАППЕ: «Без него невозможно представить Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе и Винисиус Жуниор

Лидер мадридского «Реала» француз Килиан Мбаппе высказался об отношениях с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.

«У меня отличные отношения с Винисиусом Жуниором. Без него невозможно представить «Реал». Я пришел в «Реал» с идеей играть вместе с ним», – сказал Мбаппе.

В этом сезоне на счету Мбаппе 32 гола и четыре результативные передачи. У Винисиуса 19 точных ударов и 13 ассистов.

Ранее тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение, что теперь в команде пенальти будет выполнять Килиан Мбаппе, а не бразилец Винисиус.

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Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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