Килиан МБАППЕ: «Без него невозможно представить Реал»

Лидер мадридского «Реала» француз Килиан Мбаппе высказался об отношениях с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.

«У меня отличные отношения с Винисиусом Жуниором. Без него невозможно представить «Реал». Я пришел в «Реал» с идеей играть вместе с ним», – сказал Мбаппе.

В этом сезоне на счету Мбаппе 32 гола и четыре результативные передачи. У Винисиуса 19 точных ударов и 13 ассистов.

Ранее тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение, что теперь в команде пенальти будет выполнять Килиан Мбаппе, а не бразилец Винисиус.