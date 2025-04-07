Реал принял важное решение по Мбаппе после незабитого пенальти Винисиуса

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

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На 13-й минуте поединка бразильский вингер Винисиус Жуниор при счете 0:0 не реализовал пенальти в пользу королевского клуба. Этот незабитый пенальти стал для него уже вторым за последний месяц, поэтому, по информации издания Marca, тренерский штаб «сливочных» принял решение доверить следующий 11-метровый удар Килиану Мбаппе.