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  4. Реал принял важное решение по Мбаппе после незабитого пенальти Винисиуса
Испания
07 апреля 2025, 11:09 |
1631
0

Реал принял важное решение по Мбаппе после незабитого пенальти Винисиуса

Следующий 11-метровый удар доверят французу

07 апреля 2025, 11:09 |
1631
0
Реал принял важное решение по Мбаппе после незабитого пенальти Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

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На 13-й минуте поединка бразильский вингер Винисиус Жуниор при счете 0:0 не реализовал пенальти в пользу королевского клуба. Этот незабитый пенальти стал для него уже вторым за последний месяц, поэтому, по информации издания Marca, тренерский штаб «сливочных» принял решение доверить следующий 11-метровый удар Килиану Мбаппе.

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Реал - Валенсия Килиан Мбаппе пенальти
Дмитрий Вус Источник: Marca
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