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  4. Шахтер подписал футболиста, за которым охотилось Динамо
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 21:01 |
3102
4

Шахтер подписал футболиста, за которым охотилось Динамо

Алексей Завора стал игроком донецкого клуба

16 апреля 2025, 21:01 |
3102
4
Шахтер подписал футболиста, за которым охотилось Динамо
Футбол 24. Алексей Завора

Донецкий «Шахтер» оформил подписание талантливого украинца.

По информации источника, горняки подписали 16-летнего защитника Алексея Завору. Он уже успел дебютировать за юношескую команду «Шахтера» U-16, где помог клубу победить одесский «Атлетик» со счетом 3:0.

До перехода в «Шахтер» Алексей был на просмотре в киевском клубе «Динамо», однако киевлянам его подписать так и не удалось.

Ранее сообщалось, что словацкий футбольный союз пытался натурализовать талантливого украинского защитника Алексея Завору.

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Шахтер Донецк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Футбол 24
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Комментарии 4
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avk2307
Дмитро Олійник зовсім не передає те що написанов оригіналі
А в оригіналі написано, що Шахтар підписав гравця який був на перегляді та не підійшов Динамо.
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+1
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Burevestnik
шо ж це хлопець не прижився в словацькому футболі?
чому повернувся? тут краще?
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0
Andromed
ну непогано, головне щоб в майбутньому з нього щось получилося
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0
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