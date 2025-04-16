Шахтер подписал футболиста, за которым охотилось Динамо

Донецкий «Шахтер» оформил подписание талантливого украинца.

По информации источника, горняки подписали 16-летнего защитника Алексея Завору. Он уже успел дебютировать за юношескую команду «Шахтера» U-16, где помог клубу победить одесский «Атлетик» со счетом 3:0.

До перехода в «Шахтер» Алексей был на просмотре в киевском клубе «Динамо», однако киевлянам его подписать так и не удалось.

Ранее сообщалось, что словацкий футбольный союз пытался натурализовать талантливого украинского защитника Алексея Завору.