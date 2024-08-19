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Молодежные турниры
19 августа 2024, 20:22 |
822
0

Соперник Украины на Евро-2024 пытается натурализовать украинца

15-летний Алексей Завора получил приглашение в сборную Словакии U-17

19 августа 2024, 20:22 |
822
0
Соперник Украины на Евро-2024 пытается натурализовать украинца
Алексей Завора

Словацкий футбольный союз пытается натурализовать талантливого украинского защитника Алексея Завору, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, планируется вызов 15-летнего футболиста в состав сборной Словакии U-17.

Однако стоит отметить, что родители юного левого защитника еще не дали согласия на получение словацкого гражданства.

Алексей Завора до полномасштабного вторжения России проживал в Харькове, но из-за войны ему пришлось переехать в Братиславу, где он уже 2 сезона выступает за местный «Слован» (команда 2009 года рождения).

Напомним, сборная Украины на Евро-2024 играла против национальной команды Словакии и одержала победу со счетом 2:1.

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Слован Братислава чемпионат Словакии по футболу сборная Словакии по футболу U-17 натурализация
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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