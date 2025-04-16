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  4. Юрген Клопп готов снова тренировать. У него только два варианта
Испания
16 апреля 2025, 20:43 |
2526
2

Юрген Клопп готов снова тренировать. У него только два варианта

Немецкий специалист может возглавить «Реал» или сборную Бразилии

16 апреля 2025, 20:43 |
2526
2
Юрген Клопп готов снова тренировать. У него только два варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий коуч Юрген Клопп готов возобновить тренерскую работу.

По информации бразильского портала UOL Esporte, Клоппу надоела работа в компании, где он занимает должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull. Юрген зарабатывает на этой должности 12-14 миллионов евро в год.

Клопп готов вернуться к тренерской работе ради двух вариантов – он хочет возглавить «Реал» Мадрид или сборную Бразилии.

Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024, а до этого работал в «Боруссии» Дортмунд. Ранее сообщалось, что Флорентино Перес заинтересован в кандидатуре Клоппа.

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Дмитрий Олейник Источник: UOL Esporte
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Комментарии 2
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Artem_Ponomar
чомусь не уявляю імпульсивного та активного Клоппа тренером в якійсь збірній, він створений для клубного футболу
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Avaksi
Як вчасно. Як раз заговорили про відхід з Реалу Анчелотті
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