Юрген Клопп готов снова тренировать. У него только два варианта
Немецкий специалист может возглавить «Реал» или сборную Бразилии
Известный немецкий коуч Юрген Клопп готов возобновить тренерскую работу.
По информации бразильского портала UOL Esporte, Клоппу надоела работа в компании, где он занимает должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull. Юрген зарабатывает на этой должности 12-14 миллионов евро в год.
Клопп готов вернуться к тренерской работе ради двух вариантов – он хочет возглавить «Реал» Мадрид или сборную Бразилии.
Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024, а до этого работал в «Боруссии» Дортмунд. Ранее сообщалось, что Флорентино Перес заинтересован в кандидатуре Клоппа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Надежда Навроцкая раскрыла финансовую сторону перехода в «зенит»
«Чикаго» нацелен на подписание легенды «Манчестер Сити»