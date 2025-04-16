Юрген Клопп готов снова тренировать. У него только два варианта

Известный немецкий коуч Юрген Клопп готов возобновить тренерскую работу.

По информации бразильского портала UOL Esporte, Клоппу надоела работа в компании, где он занимает должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull. Юрген зарабатывает на этой должности 12-14 миллионов евро в год.

Клопп готов вернуться к тренерской работе ради двух вариантов – он хочет возглавить «Реал» Мадрид или сборную Бразилии.

Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024, а до этого работал в «Боруссии» Дортмунд. Ранее сообщалось, что Флорентино Перес заинтересован в кандидатуре Клоппа.