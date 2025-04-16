Степаненко? Лучшим в матче Шахтера против Кривбасса стал игрок Эюпспора

Хавбек Эюпсора Тарас Степаненко признан лучшим игроком «Шахтера» в матче УПЛ против «Кривбасса» (2:1).

Опопрный полузащитник отличился первым голом в игре УПЛ, которая началась 1 сентября 2024 года.

Тогда из-за воздушной тревоги матч был прерван при счете 1:0 в пользу горняков на 50-й минуте.

228 дней спустя, 16 апреля 2025 года, был доигран второй тайма матча в Кривом Роге, и команды обменялись забитыми голами.

В зимнее межсезонье Тарас Степаненко покинул Шахтер и перешел в турецкий клуб Эюпспор.

Таким образом, «Шахтер» одолел «Кривбасс» (2:1) благодаря голам Тараса Степаненко (1 сентября 2025 года) и Кевина (16 апреля 2025 года).