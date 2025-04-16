Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степаненко? Лучшим в матче Шахтера против Кривбасса стал игрок Эюпспора
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 19:37 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:40
788
1

Степаненко? Лучшим в матче Шахтера против Кривбасса стал игрок Эюпспора

Матч УПЛ был прерван в сентябре и доигран спустя 228 дней

16 апреля 2025, 19:37 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:40
788
1
Степаненко? Лучшим в матче Шахтера против Кривбасса стал игрок Эюпспора
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Хавбек Эюпсора Тарас Степаненко признан лучшим игроком «Шахтера» в матче УПЛ против «Кривбасса» (2:1).

Опопрный полузащитник отличился первым голом в игре УПЛ, которая началась 1 сентября 2024 года.

Тогда из-за воздушной тревоги матч был прерван при счете 1:0 в пользу горняков на 50-й минуте.

228 дней спустя, 16 апреля 2025 года, был доигран второй тайма матча в Кривом Роге, и команды обменялись забитыми голами.

В зимнее межсезонье Тарас Степаненко покинул Шахтер и перешел в турецкий клуб Эюпспор.

Таким образом, «Шахтер» одолел «Кривбасс» (2:1) благодаря голам Тараса Степаненко (1 сентября 2025 года) и Кевина (16 апреля 2025 года).

По теме:
Шахтер готовится к заседанию CAS. Клуб судится с игроком и турецким грандом
ПУШИЧ: «Нельзя просто отменить гол – это против правил. Это неправильно»
Хавбек Шахтера: «Счастливы, что матч закончился. Чувствуем ненависть»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кривбасс - Шахтер прерванные матчи Тарас Степаненко лучший игрок Эюпспор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Футзал | 15 апреля 2025, 20:34 8
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026

Команда Александра Косенко одержала шесть побед в отборочном турнире

Нападающий Барселоны сказал Лапорте, что хочет уйти. Обвиняет Флика во лжи
Футбол | 15 апреля 2025, 20:25 0
Нападающий Барселоны сказал Лапорте, что хочет уйти. Обвиняет Флика во лжи
Нападающий Барселоны сказал Лапорте, что хочет уйти. Обвиняет Флика во лжи

Пау Виктор недоволен количеством игровой практики

Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Футбол | 16.04.2025, 10:41
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала
Футбол | 16.04.2025, 19:30
Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала
Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала
228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
Футбол | 16.04.2025, 15:46
228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
15.04.2025, 11:45 1
Бокс
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 20
Футбол
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
15.04.2025, 06:05
Снукер
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
15.04.2025, 13:18 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
14.04.2025, 21:23
Футбол
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
15.04.2025, 13:44 4
Футбол
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем