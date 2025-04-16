Назван главный фаворит на подписание Де Брюйне
«Чикаго» нацелен на подписание легенды «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25. Игрок обратился к болельщикам в соцсетях и заявил, что приходит время прощаться.
По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, команда MLS «Чикаго Файр» собирается подписать Кевина Де Брюйне в качестве свободного агента.
Де Брюйне оценит все варианты в последующие дни и недели, но «Чикаго» сейчас проявляет наибольший интерес к легенде «Манчестер Сити».
В этом сезоне Де Брюйне провел 33 матч, забил пять голов и сделал восемь ассистов.
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