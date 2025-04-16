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Major League Soccer
16 апреля 2025, 21:18 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:25
1488
1

Назван главный фаворит на подписание Де Брюйне

«Чикаго» нацелен на подписание легенды «Манчестер Сити»

16 апреля 2025, 21:18 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:25
1488
1
Назван главный фаворит на подписание Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25. Игрок обратился к болельщикам в соцсетях и заявил, что приходит время прощаться.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, команда MLS «Чикаго Файр» собирается подписать Кевина Де Брюйне в качестве свободного агента.

Де Брюйне оценит все варианты в последующие дни и недели, но «Чикаго» сейчас проявляет наибольший интерес к легенде «Манчестер Сити».

В этом сезоне Де Брюйне провел 33 матч, забил пять голов и сделал восемь ассистов.

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Кевин Де Брюйне Major League Soccer (MLS) Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Чикаго Файр
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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Andromed
Кевіну треба залишатися в Європі, ще пару сезонів спокійно може відіграти на найвищому рівні
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