Назван главный фаворит на подписание Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25. Игрок обратился к болельщикам в соцсетях и заявил, что приходит время прощаться.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, команда MLS «Чикаго Файр» собирается подписать Кевина Де Брюйне в качестве свободного агента.

Де Брюйне оценит все варианты в последующие дни и недели, но «Чикаго» сейчас проявляет наибольший интерес к легенде «Манчестер Сити».

В этом сезоне Де Брюйне провел 33 матч, забил пять голов и сделал восемь ассистов.