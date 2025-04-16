Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины в Канаде. Какие цены?
Сборная УКРАИНЫ
16 апреля 2025, 19:12 |
561
1

Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины в Канаде. Какие цены?

Украина сыграет против Канады и Новой Зеландии

16 апреля 2025, 19:12 |
561
1
Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины в Канаде. Какие цены?
УАФ

Сборная Украины по футболу получила приглашение на летний товарищеский турнир в канадском городе Торонто.

Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня). Четвертым участником турнира будет сборная Кот-д'Ивуара, но с ней Украина не сыграет.

На сервисе Ticket Master стартовала продажа билетов на поединки «сине-желтых». Стоимость одного билета на матч с Канадой стартует со 150 канадских долларов, максимальная стоимость билета составляет 417 канадских долларов.

Несколько дешевле билеты на матч с Новой Зеландией – от 78 до 325 канадских долларов.

По регламенту, за победу команда будет набирать 3 очка, за ничью – одно и за победу в серии пенальти – 2. Каждая игра будет иметь победителя, ведь после 90 минут основного времени команды сразу будут бить пенальти.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, для чего сборной Украины участие в канадском турнире.

По теме:
Ребров, Ротань, Бойко. УАФ объявила список экспертов для новой программы
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
Шахтер начал продажу билетов на матч с Динамо. Известна минимальная цена
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Канады по футболу ЧМ-2026 по футболу Канада - Украина билеты
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Футбол | 16 апреля 2025, 11:33 41
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины

Команды доиграют матч 5-го тура, который не был сыгран до конца 1 сентября прошлого года

Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Футбол | 16 апреля 2025, 11:01 1
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше

Надежда Навроцкая раскрыла финансовую сторону перехода в «зенит»

Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Футбол | 16.04.2025, 07:51
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала
Футбол | 16.04.2025, 19:30
Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала
Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Футбол | 16.04.2025, 17:22
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xzibit11
Время не правильно указано по Киеву +7, а не +6.
Верно?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
14.04.2025, 20:32 4
Футбол
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
15.04.2025, 08:26 6
Бокс
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
15.04.2025, 13:44 4
Футбол
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
15.04.2025, 06:47
Снукер
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
14.04.2025, 19:39 3
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем