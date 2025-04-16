Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины в Канаде. Какие цены?

Сборная Украины по футболу получила приглашение на летний товарищеский турнир в канадском городе Торонто.

Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня). Четвертым участником турнира будет сборная Кот-д'Ивуара, но с ней Украина не сыграет.

На сервисе Ticket Master стартовала продажа билетов на поединки «сине-желтых». Стоимость одного билета на матч с Канадой стартует со 150 канадских долларов, максимальная стоимость билета составляет 417 канадских долларов.

Несколько дешевле билеты на матч с Новой Зеландией – от 78 до 325 канадских долларов.

По регламенту, за победу команда будет набирать 3 очка, за ничью – одно и за победу в серии пенальти – 2. Каждая игра будет иметь победителя, ведь после 90 минут основного времени команды сразу будут бить пенальти.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, для чего сборной Украины участие в канадском турнире.