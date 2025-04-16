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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Каждый день я слышу одно слово – ремонтада»
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 18:38 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:26
1174
2

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Каждый день я слышу одно слово – ремонтада»

Хавбек Реала нацелен на возможность камбека в противостоянии ЛЧ с Арсеналом

16 апреля 2025, 18:38 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:26
1174
2
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Каждый день я слышу одно слово – ремонтада»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перед ответным матчем против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов дал интервью, в котором ответил на вопрос о возможности камбэка (по-испански – ремонтада).

Несмотря на поражение 0:3 в первом поединке, англичанин подчеркнул, что такой вызов будто создан специально для мадридского клуба:

«Ремонтада? Честно, я слышал это миллион раз на этой неделе, видел много видео в соцсетях и слышал это также от вас, журналистов. Эта ночь – как будто специально создана для Реала.

Честно говоря, после игры это было тяжело, потому что ты переживаешь этот сложный момент, анализируешь, что сделал не так. Но когда начинаешь об этом говорить, появляется уверенность.

У нас уже были похожие ситуации. Эти чувства заразительны. Это было почти сразу – уже в автобусе после матча, хотя тогда мы еще не были в таком состоянии, как сейчас».

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Джуд Беллингем Реал - Арсенал
Николай Степанов Источник: The Athletic
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AndiM
курКума вам ще мінімум 3 ремонтами принесе   
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cooperchack
Надеюсь Арсенал и сегодня победит. 
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