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Испания
16 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:06
2069
1

Что произошло? В Испании не верят словам тренера Жироны о Цыганкове

Украинца критикуют из-за плохой игры

16 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:06
2069
1
Что произошло? В Испании не верят словам тренера Жироны о Цыганкове
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский ресурс Estadio Deportivo подверг сомнению слова главного тренера «Жироны» Мичела, который объяснял замены украинского вингера Виктора Цыганкова его проблемами с желудком.

Так, журналистка Элена Герра в своей статье обратила внимание на не слишком удачную игру 27-летнего футболиста, на которого в текущем сезоне в клубе возлагали большие надежды. Она уверена, что в матче 30-го тура Ла Лиги с «Алавесом» Виктор не попал в стартовый состав «Жироны» из-за своей плохой игры, а не из-за проблем с желудком, как позже объяснял Мичел.

«В минувшие выходные во встрече с «Осасуной», которая до этого не побеждала в девяти поединках подряд, Цыганков снова продемонстрировал, что сейчас он находится не в форме. В неудачном для «Жироны» матче он чувствовал себя не комфортно на поле, мало получал мяч и был заменен на 50-й минуте снова из-за проблем с желудком, как сообщили в клубе.

Однако мало кто верит, что падение его результатов связано исключительно с этими физическими проблемами. Начинают раздаваться голоса о том, действительно ли игрок сосредоточен на «Жироне», или он уже настроен на уход этим летом», – написала Элена Герра в своей статье под названием «Цыганков пропал без вести».

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Gargantua81
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