Украина. Премьер лига16 апреля 2025, 23:52 |
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Марино ПУШИЧ: «Так нельзя обращаться с моей командой»
Тренер «горняков» возмущен действиями главного судьи матча
16 апреля 2025, 23:52 |
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич раскритиковал действия главного судьи перенесенного матча 5-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Кривбассом» (3:1).
«Я когда-то играл в футбол на высоком уровне и уже тренирую команды достаточно давно. Были очень плохое решение от судьи сегодня. Я с ним об этом поговорю. Так нельзя вести себя ни с моей командой, ни с любыми другими», – сказал Пушич.
Ранее главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Шахтера» (1:2) в матче-доигровке 5-го тура УПЛ.
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Комментарии 2
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Почалася знову ця схема з ниттям про суддів. Потім коли динамо засудять , ці сирни бл з довільними рилами будуть розказувати ,що нас також засудили. Поки рінах живий не буде в Україні нормального футболу.
Когда уже уволят этого физрука ?
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