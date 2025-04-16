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  4. Марино ПУШИЧ: «Так нельзя обращаться с моей командой»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 23:52 |
1150
2

Марино ПУШИЧ: «Так нельзя обращаться с моей командой»

Тренер «горняков» возмущен действиями главного судьи матча

16 апреля 2025, 23:52 |
1150
2
Марино ПУШИЧ: «Так нельзя обращаться с моей командой»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич раскритиковал действия главного судьи перенесенного матча 5-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Кривбассом» (3:1).

«Я когда-то играл в футбол на высоком уровне и уже тренирую команды достаточно давно. Были очень плохое решение от судьи сегодня. Я с ним об этом поговорю. Так нельзя вести себя ни с моей командой, ни с любыми другими», – сказал Пушич.

Ранее главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Шахтера» (1:2) в матче-доигровке 5-го тура УПЛ.

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судейство чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк пенальти Украинская Премьер-лига Денис Шурман Кривбасс - Шахтер Марино Пушич
Дмитрий Олейник Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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AndiM
Почалася знову ця схема з ниттям про суддів. Потім коли динамо засудять , ці сирни бл з довільними рилами будуть розказувати ,що нас також засудили. Поки рінах живий не буде в Україні нормального футболу.
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Lulinnha
Когда уже уволят этого физрука ? 
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