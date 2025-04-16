Марино ПУШИЧ: «Так нельзя обращаться с моей командой»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич раскритиковал действия главного судьи перенесенного матча 5-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Кривбассом» (3:1).

«Я когда-то играл в футбол на высоком уровне и уже тренирую команды достаточно давно. Были очень плохое решение от судьи сегодня. Я с ним об этом поговорю. Так нельзя вести себя ни с моей командой, ни с любыми другими», – сказал Пушич.

Ранее главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Шахтера» (1:2) в матче-доигровке 5-го тура УПЛ.