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  4. ВЕРНИДУБ: "Понимаю переживания Илича. Какая-то черная полоса у команды
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 17:33 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:02
1187
1

ВЕРНИДУБ: "Понимаю переживания Илича. Какая-то черная полоса у команды

«Кривбасс» и «Шахтер» сыграли матч, который прервали еще 1 сентября прошлого года

16 апреля 2025, 17:33 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:02
1187
1
ВЕРНИДУБ: "Понимаю переживания Илича. Какая-то черная полоса у команды
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Шахтера» (1:2) в матче-доигровке 5-го тура УПЛ.

– Эмоции? Не очень хорошие. Уступили в третьем матче подряд. Да, понимаю, что в этих поединках играли с лидерами чемпионата, но все же. Доигрывали 40 минут сегодня. Да, формат игры необычный. Но, на мой взгляд, мы выбрали правильную тактику. Ведь, понимал, если играть от защиты, на контратаках, то это ничего не принесет. Было 40 минут, за которые надо было что-то сделать, чтобы забить. Как минимум сравнять счет. Как максимум – выиграть. Так бывает, какая-то «черная полоса» у нас идет пока.

Вроде бы, неплохо выглядим, игры даются, но пропускаем очень легкие голы. Зато не можем забить. Пенальти сегодня не реализовали ... Понимаю переживания Илича, но так уж случилось. Это футбол. Надо уметь выходить из трудных ситуаций достойно и двигаться дальше. Через три дня уже игра против «Зари». Будем настраиваться как следует.

Впереди – семь туров. Отступать уже некуда. Надо набирать очки. Будем делать все для того, чтобы набирать эти очки. По игре сегодня: понравились обе команды. Интересный быстрый футбол - 40 минут. Да, они быстро пролетели, но было интересно.

– Относительно защиты. Увидели сегодня в стартовом составе, в центре обороны, Вакулко. С чем это связано?

– Вакулко намного быстрее, чем другие центральные защитники. Нам была нужна скорость: хотели играть один в один, высокий прессинг. Нам надо было забивать. На мой взгляд, Вакулко подходит под эту модель, которая нам сегодня была нужна.

Это – мой выбор. Ошибся ли я? Я не знаю. Но это мой выбор. Очень переживал из-за того, что вчера себя плохо чувствовал Икенна. Но сегодня спросил у него как он. Сказал, что готов на сто процентов. Видите, впоследствии попросил замену. Вместо него вышел Понедельник, а Вакулко переместился на позицию опорника.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Кривбасс - Шахтер пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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era
Немає такого слова-ПОЛОСА в укр мові..Є слово СМУГА..кацапський ресурс тут я бачу..
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