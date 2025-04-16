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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 18:07 | Обновлено 16 апреля 2025, 18:17
270
0

Длинная серия прервана, Щенсны – не Бог. Барселона не проигрывала 24 матча

Каталонская команда потерпела первое поражение в 2025 году

16 апреля 2025, 18:07 | Обновлено 16 апреля 2025, 18:17
270
0
Длинная серия прервана, Щенсны – не Бог. Барселона не проигрывала 24 матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Испанская «Барселона» прервала феноменальную серию из 24 матчей подряд без поражений (во всех турнирах). За этот период было одержано 20 побед и зафиксировано 4 ничьи.

Каталонская команда потерпела поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив дортмундской «Боруссии» со счётом 1:3. Тем не менее, этот результат вывел «Барселону» в полуфинал (первая встреча – 4:0 в пользу каталонцев).

Это первое поражение «Барселоны» в матче, когда ворота команды защищал польский голкипер Войцех Щенсны. Опытный 34-летний вратарь провёл за клуб 22 поединка во всех турнирах и не проиграл ни разу: 19 побед и 3 ничьи. Более того, в 12 матчах Щенсны сохранил ворота в неприкосновенности.

Польский вратарь присоединился к каталонскому клубу на правах свободного агента в октябре 2024 года, когда основной голкипер Марк-Андре тер Штеген выбыл на длительное время из-за серьезной травмы. С тех пор Щенсны закрепился в воротах как первый номер.

Рекорд по количеству матчей без поражений в составе «Барселоны» принадлежит Сеску Фабрегасу (30 игр).

В предыдущий раз каталонская команда уступала в декабре 2024 года — в матче с «Атлетико» Мадрид в Ла Лиге (1:2).

Длинная серия прервана, Щенсны не Бог. «Барселона» не проигрывала 24 матча.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона статистика Войцех Щенсны
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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