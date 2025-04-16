В четверг, 17 апреля состоится матч 28-го раунда чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Халиджем». Игра начнется в 18:50 по киевскому времени.

Аль-Хиляль

Клуб проводит довольно сильный сезон и сейчас занимает 2-е место в лиге, имея на своем счету 58 очков. Однако отрыв к лидеру «Аль-Иттихаду» за 7 туров до завершения сезона составляет 7 очков, так что шансы на первенство почти минимальны. В азиатской Лиге чемпионов команда уже дошла до ¼ финала, где через неделю встретится с корейским «Гвангю».

Но несколько иначе сложились дела в Кубке Короля – оттуда коллектив вылетел в четвертьфинале от «Аль-Иттихада».

Аль-Халидж

Скромный клуб из Сейхата проводит обычный для себя сезон и не выделяется среди других. Сейчас команда с 33 очками в активе находится на 10-й позиции в чемпионате, а расстояние до зоны вылета – 9 баллов. Из Кубка Короля «зелено-желтые» вылетели еще в 1/16 из-за поражения против «Аль-Тайи» из второго по силе дивизиона страны.

Личные встречи

В последних 5 поединках между коллективами не было ни одной ничьей – 4 победы «Аль-Хиляля» и 1 выигрыш «Аль-Халиджа». Эта единственная победа будущих гостей состоялась в матче 1-го круга, тогда сейхатская команда одержала победу со счетом 3:2, уступая «голубой волне» в счете 0:2 уже на 37-й минуте.

Интересные факты

У «Аль-Хиляля» лучшая разница забитых/пропущенных мячей в этом сезоне Саудовской лиги ,– +42, «Аль-Халидж» в свою очередь занимает последнее место среди команд первой десятки по этому показателю – -10 голов.

«Аль-Халидж» не может сохранить ворота сухими уже 6 матчей подряд. Последний раз команда играла «на ноль» еще в феврале против «Аль-Файхи», но в том матче не забивали голов вообще.

В 13-х домашних матчах лиги этого сезона «Аль-Хиляль» завоевал 31 очко – второй лучший показатель в чемпионате.

«Аль-Хиляль» забивал первым в каждом из последних 10 личных поединков между командами.

«Аль-Халидж» одержал лишь 1 победу в прошлых 10 матчах чемпионата.

Возможные стартовые составы

Аль-Хиляль: Боно – Аль-Болеахи, Кулибали, Тамбакти – Лоди, Милинкович-Савич, Канно, Цезарь – Малком, Леонардо, Митрович

Аль-Халидж: Раед – Ребочо, Аль-Фахад, Курбелис, Аль-Шаафи – Аль-Самири, Хамзи – Мартинш, Фортунис, Аль-Салем – Мург

Прогноз

Из-за плохой формы «Аль-Халиджа» и атакующего стиля «Аль-Хиляля» ожидается победа «голубых» с довольно серьезным счетом. Поэтому я поставлю на их победу с форой -2 и коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua Аль-Хиляль Аль-Халидж Аль-Хиляль с форой -2 1.74 Сделать ставку

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