МЮ без ключевого игрока. Спортврач оценил, на сколько выбыл Зиркзе

23-летний нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, похоже, больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

Нидерландский форвард получил серьезное повреждение в матче 32-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:4).

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил, на сколько выбыл Зирке:

«Зыркзе больше не сыграет в этом сезоне. Как и ожидалось, врачи МЮ подтвердили у нападающего команды травму мышц задней поверхности бедра.

Соответственно, на восстановление этой травмы уйдет от 4 до 6 недель. Учитывая, что до конца сезона буквально остается 5–6 недель, неудивительно, что констатируют, что сезон для Джошуа завершен».

В текущем сезоне Зиркзе провел за красных дьяволов 48 матчей, в которых забил 7 голов, если учитывать все турниры.