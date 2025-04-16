Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ без ключевого игрока. Спортврач оценил, на сколько выбыл Зиркзе
Англия
16 апреля 2025, 17:23 | Обновлено 16 апреля 2025, 17:37
100
2

МЮ без ключевого игрока. Спортврач оценил, на сколько выбыл Зиркзе

Восстановление после травмы мышц задней поверхности бедра займет 4–6 недель

16 апреля 2025, 17:23 | Обновлено 16 апреля 2025, 17:37
100
2
МЮ без ключевого игрока. Спортврач оценил, на сколько выбыл Зиркзе
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

23-летний нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, похоже, больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

Нидерландский форвард получил серьезное повреждение в матче 32-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:4).

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил, на сколько выбыл Зирке:

«Зыркзе больше не сыграет в этом сезоне. Как и ожидалось, врачи МЮ подтвердили у нападающего команды травму мышц задней поверхности бедра.

Соответственно, на восстановление этой травмы уйдет от 4 до 6 недель. Учитывая, что до конца сезона буквально остается 5–6 недель, неудивительно, что констатируют, что сезон для Джошуа завершен».

В текущем сезоне Зиркзе провел за красных дьяволов 48 матчей, в которых забил 7 голов, если учитывать все турниры.

По теме:
Цена вопроса – 40 млн. Астон Вилла не знает, что делать с Рэшфордом
Ошибки и неуверенность. Аморим назвал голкипера, который сыграет с Лионом
Все серьезно. Форвард Ман Юнайтед пропустит остаток сезона
Манчестер Юнайтед травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джошуа Зиркзе Дмитрий Бабелюк травма бедра
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Футбол | 16 апреля 2025, 11:01 1
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше

Надежда Навроцкая раскрыла финансовую сторону перехода в «зенит»

ФОТО. Наследник британского трона был замечен на трибунах матча ЛЧ
Футбол | 16 апреля 2025, 17:28 0
ФОТО. Наследник британского трона был замечен на трибунах матча ЛЧ
ФОТО. Наследник британского трона был замечен на трибунах матча ЛЧ

Принц Уильям болел за «Астон Виллу» в матче с ПСЖ

Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Футбол | 16.04.2025, 10:41
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Футбол | 16.04.2025, 17:22
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Бокс | 16.04.2025, 07:32
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Я думал речь про Онана.
Ответить
0
Mark4854590
Суттєва втрата для Манчестер Юнайтед. Хоча, якщо не пройдуть Ліон в ЛЕ, сезон для команди можна вважати завершеним
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
14.04.2025, 20:32 4
Футбол
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 20
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
14.04.2025, 19:39 3
Снукер
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
15.04.2025, 06:05
Снукер
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
14.04.2025, 19:57 8
Футбол
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
15.04.2025, 11:45 1
Бокс
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
15.04.2025, 20:34 8
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем