МЮ без ключевого игрока. Спортврач оценил, на сколько выбыл Зиркзе
Восстановление после травмы мышц задней поверхности бедра займет 4–6 недель
23-летний нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, похоже, больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.
Нидерландский форвард получил серьезное повреждение в матче 32-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:4).
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил, на сколько выбыл Зирке:
«Зыркзе больше не сыграет в этом сезоне. Как и ожидалось, врачи МЮ подтвердили у нападающего команды травму мышц задней поверхности бедра.
Соответственно, на восстановление этой травмы уйдет от 4 до 6 недель. Учитывая, что до конца сезона буквально остается 5–6 недель, неудивительно, что констатируют, что сезон для Джошуа завершен».
В текущем сезоне Зиркзе провел за красных дьяволов 48 матчей, в которых забил 7 голов, если учитывать все турниры.
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